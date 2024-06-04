طليس اجتمع مع نقابة سائقي الباصات: للالتزام بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن حمية إلى حين تعديلها

اجتمع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، متابعة لموضوع صدور تعرفة النقل الجديدة للمركبات العمومية على مختلف الأراضي اللبنانية، مع نقابة سائقي الباصات برئاسة رئيسها علي يحيى، في حضور مسؤولي خطوط النقل.
واتفق المجتمعون، على ضرورة "الالتزام بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى حين تعديلها" .
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