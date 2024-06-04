لحود تابع مع الأباتي رزق المشاريع الزراعية التي تقوم بها الرهبانية المارونية المريمية

زار مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي ادمون رزق في دير سيدة اللويزة في زوق مصبح، بحضور مدير المكتب الزراعي في الرهبانية الأب المدبر جهاد يونس، الأب المدبر جان مارون الهاشم، رئيس دير سيدة اللويزة الأب جورج ناصيف ووكيله الاب جوزيف سعد، والمهندسين الزراعيين مارك نجم وانطوني الشويفاتي.
وقد جرى خلال الاجتماع عرض تعزيز عمل المكتب الزراعي في الرهبانية، واستثمار الاراضي الزراعية التابعة للرهبانية في كل البلدات اللبنانية، ومتابعة المشاريع الزراعية التي تقوم بها الرهبانية.
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