وزير الدفاع عرض مع وزير الإعلام للأوضاع العامة والتقى زعيتر وسفير بنغلادش

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وجرى البحث في الأوضاع العامة.
وعرض سليم مع النائب غازي زعيتر لآخر المستجدات في البلاد.
كما بحث مع سفير بنغلادش لدى لبنان نائب المارشال الجوي Javed Tanveer Khan، في العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.
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