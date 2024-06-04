أمطار غزيرة ترفع منسوب نهر الدانوب إلى مستوى الفيضان في النمسا

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت أمطار غزيرة على النمسا طوال فترة الليل وتسببت فى ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب وفيضان مياه النهر في بعض المدن، خاصة مدينة لينز عاصمة ولاية النمسا العليا، التي ارتفع فيها منسوب النهر إلى 6.80 متر.

وتوقع خبير الأرصاد الجوية كريستيان فاكونبينجر أن يتجاوز منسوب النهر اليوم أقصى مستوى له في مدينة "لينز" بواقع 7.10 مترً والبقاء على هذا المستوى لفترة طويلة، وقال "لقد تجاوز مستوى المياه حد التحذير بأكثر من متر ونصف".

وتتأثر النمسا حالياً بحالة الطقس التي تتعرض لها ولاية "بافاريا" الألمانية المجاورة، واتخذت أجهزة الدفاع المدنى والإطفاء المزيد من الإجراءات الاحترازية وحماية الأقبية بوضع أكياس الرمل في المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات على ضفتي نهر الدانوب بعدة مدن منها عاصمة ولاية "النمسا العليا" ومدينة "شاردينغ، التي ارتفع فيها منسوب نهر الدانوب بمقدار متر، وتتوقع أجهزة الدفاع المدني وصول مستوى مياه النهر إلى الذروة خلال اليوم الثلاثاء.