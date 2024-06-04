وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي اقتراح بايدن حول غزة

وجرى خلال الاتصال التطرّق للمستجدات في قطاع غرة، بما في ذلك المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزه وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.
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