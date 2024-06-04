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رئيس وزراء الهند يعلن فوزه في الانتخابات بولاية ثالثة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات.

 

وكانت استطلاعات رأي أُحريت نهاية الأسبوع الماضي، رجحت فوز الائتلاف الحاكم في البلاد بعدد مقاعد يتراوح بين 353 و401

 

ك ما توقع مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي المتطرف، أن يحصد التجمع الوطني الديمقراطي ما يقرب من 400 مقعد.

 

ومع إعلان فوز مودي، فقد أصبح أول رئيس وزراء في الهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ الزعيم جواهر لال نهرو، وهو ما سيتيح له مواصلة خطته لإعادة تشكيل السياسة والمجتمع والاقتصاد.

 

ورأى مراقبون أن اتجاه مودي إلى استخدام النزعة القومية الهندوسية، ستوفر له الفوز بولاية جديدة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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