إيطاليا: لم نأذن باستخدام أسلحتنا خارج الأراضي الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تأذن باستخدام الأسلحة الإيطالية، خارج الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات ردا على أنباء تشير إلى تلقي كييف الضوء الأخضر من دول غربية لضرب أهداف داخل الحدود الروسية ، مضيفًا أن كل دولة تقرر ما تريد، والمهم هو دعم أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وكان تاياني قد أشار - في وقت سابق - إلى أن إيطاليا أرسلت وسترسل أسلحة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وليس لاستخدامها على الأراضي الروسية، مؤكدَا أن بلاده تدافع عن حق أوكرانيا في أن تكون مستقلة وحرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سمحت باستخدام أسلحة أمريكية خارج الأراضي الأوكرانية فقط للتصدي لهجمات على خاركيف، مضيفًا "لسنا بحاجة للعمل من أجل التصعيد، بل وقفه".