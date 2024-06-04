الملك سلمان يؤكد اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اعتزاز المملكة قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيته لأداء نسكهم، ويتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث اطمأن خادم الحرمين على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، مجددا حرص المملكة على مواصلة دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ما يسهم في الوصول لعالم أكثر نماءً وازدهاراً على الأصعدة كافة.

ورحب المجلس بما اشتمل عليه الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الكويتي من مخرجات عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول المجلس نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات المنعقدة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، معربا عن التطلع إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بالعمل المشترك نحو آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة.

وأشاد مجلس الوزراء السعودي بمخرجات الاجتماع الوزاري الـ 37 لتحالف "أوبك+"، مؤكدا أن قرار المملكة والدول السبع الأخرى بتمديد العمل بالتخفيضات الطوعية في إنتاجها الذي اتُخذ في اجتماعها بالرياض؛ يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول "أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وأشار المجلس إلى أن استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق غدا الأربعاء، يأتي تأكيدا على دورها الريادي محليا وإقليميا ودوليا في بذل الجهود وإطلاق المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.