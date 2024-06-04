شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان رسمي بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، توقعات بنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

العاصمة الادارية 38 24

6 اكتوبر 38 24

بنها 37 24

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 23

كفر الشيخ 36 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 23

دمياط 32 23

بورسعيد 32 23

الاسماعيلية 39 23

السويس 38 22

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 37 22

نخل 39 19

كاترين 34 16

الطور 35 15

طابا 36 23

شرم الشيخ 42 29

الاسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 21

السلوم 32 22

سيوة 39 24

رأس غارب 40 28

الغردقة 40 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 35 29

أبو رماد 39 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 45 29