الدفع بـ29 سيارة إطفاء ومياه للسيطرة على حريق مزارع عين القضا بالوادي الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع حريق مزارع عين القضا بواحة الظاخلة، مشيرًا إلى الدفع أيضًا بـ14 سيارة مياه من الوحدات المحلية بالمركز، لمنع اتساع رقعة الحريق وامتدادها للمنازل المجاورة.

وأضاف أنه يجري حاليًا أعمال التبريد وحصر الخسائر بزراعات النخيل، والوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا عدم وجود خسائر بالأرواح.

وكانت محافظة الوادي الجديد دفعت بسيارات مياه ومواتير رفع وخزانات إلى موقع حريق مزارع نخيل عين القضا بمركز الداخلة، لمعاونة سيارات الإطفاء والحماية المدنية التي تحاول السيطرة على الحريق الذي شب منذ حوالي 3 ساعات في مزارع نخيل بمنطقة عين القضا بمركز الداخلة بمحافظة الوادي.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة عين القضا التابعه لمركز الداخلة، حيث التهمت النيران عددًا كبيرًا من أشجار النخيل، فيما تسببت سرعة الرياح في انتقال ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.