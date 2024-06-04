بسبب حقنتين خطأ.. السجن 3 سنوات لصيدلي قتل طفلًا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، صيدلي بالسجن 3 سنوات، لإدانته بقتل طفل، بإعطائه حقنتين عن طريق الخطأ.

تعود الواقعة لشهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول "محمد. و" 5 أعوام، جثة هامدة.

وأفاد والده بأنه أثناء وجود نجله داخل المنزل شعر بحالة إعياء فتوجه به إلى صيدلية بذات الناحية، وأعطى له الصيدلي "أ. ح" 2 حقنة، دخل على إثرهما نجله في غيبوبة تامة، لفظ بسببهما أنفاسه الأخيرة، واتهم والد الطفل الصيدلي المذكور بالتسبب في وفاة نجله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التي أحالته لمحكمة الجنايات فأصدرت حكمها المتقدم.