وزير الطيران يؤكد ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمن السيبراني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي ضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمن السيبراني في ظل الهجمات السيبرانية المتعددة، والاهتمام بتأمين جميع الأنظمة ضد الهجمات الإلكترونية من خلال عمل جميع التحديثات الخاصة بها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec 24) بنسخته الثالثة المنعقدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت شعار "تأمين المستقبل"، خلال الفترة (3 - 4) يونيو الجاري.

وأوضح الوزير ضرورة توعية وتدريب جميع الكوادر على سبل الوقاية من تلك الهجمات، وكذلك التعامل معها من منطلق أن مسئولية حماية البيانات والأنظمة هي مسئولية كل فرد، بالإضافة إلى زيادة عدد ورش العمل مع الشركات المتخصصة من خلال المشاركة بالخبرات والحلول والتعرف على كل جديد بمجال الأمن السيبراني، فضلًا عن التوجه نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي الخاصة بالأمن السيبراني.

وأشار إلى أهمية المؤتمر والذي يسهم في تعزيز التعاون لمجابهة الهجمات السيبرانية، كما أنه يأتي في سياق التطور بمجال التحول الرقمي، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه العالم بمختلف القطاعات ومن بينها قطاع الطيران في عصر الرقمنة، لافتًا إلى أن المؤتمر ناقش أهمية التطبيق العملي لرؤية الدولة لقضايا تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني انطلق بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.