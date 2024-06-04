انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم في شرم الشيخ 25 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية المقرر انطلاقها بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزير الأوقاف، ومشاركة العديد من حفظة القرآن الكريم حول العالم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال الفترة من 25 حتى 28 يونيو الجاري، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الوفود المشاركة، وتقديم كافة التسهيلات خلال فترة إقامتهم بالمدينة.

وأوضح أنه يجري استقبال المسابقة بمدينة شرم الشيخ في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمسابقة التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 حتى 21 أبريل الماضي، حققت نجاحًا مبهرًا، لذا جار الاستعداد لاستقبال المرحلة الثانية، موجهًا بإعداد برنامج ترفيهي للمشاركين يتضمن زيارة جبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة داخل المدينة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، وكافة الإدارات والجهات المعنية والمشاركة في هذا الحدث الضخم.