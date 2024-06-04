"العربية للتصنيع" تحصل على شهادة الاعتماد الدولية في التدريب على ماكينات "CNC"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نجحت أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية في مجال التدريب على ماكينات التشغيل المبرمج CNC)) من شركة دي أم جي موري DMG MORI العالمية، كأول أكاديمية معتمدة في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي.

وقد أقيمت اليوم الثلاثاء احتفالية بهذه المناسبة حضرها اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد راجيف أناند رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، حيث أثبتت الهيئة العربية للتصنيع ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بحصولها بجدارة على شهادة الاعتماد الدولية من شركة دي أم جي موري DMG MORI رائدة الحلول المتكاملة في مجال تصنيع الآلات، ووفقا لأعلي مواصفات المعايير الأوروبية، علما بأن هذا الإنجاز يعد بمثابة شهادة على التزام أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بتقديم برامج تعليمية رفيعة المستوى تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.

في هذا الصدد أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بعقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة العالمية مثل شركة DMG MORI العالمية ، وذلك لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية وتدريبية لطلابنا ومتدربينا، موضحا أن ما نشهده اليوم حدث مميز وفريد في مسيرة الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم اعتماد أكاديمية الهيئة كأول أكاديمية معتمدة من شركة DMG MORI العالمية في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي وإعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على الابتكار والإبداع في مجال التصنيع الذكي.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد الرسمي يعد بداية فصل جديد من التعاون المثمر بين الهيئة وشركة DMG MORI، بما يعزز من قدراتنا في توفير تدريب عال المستوى ومواكب لأحدث التقنيات في صناعة التشغيل والتصنيع، وبما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بأكاديمية الهيئة ، وإيماننا الراسخ بأهمية التعليم والتدريب في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

ويعكس هذا الاعتماد الدولي مستوى التميز الذي وصلت إليه الأكاديمية في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تأهيل كوادر محترفة ومتميزة.

وأشار أن هذا النجاح يأتي هذا في إطار تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية، مما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة نسب التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد راجيف أناند رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، الشهادات لعدد (10) متدربين من المهندسين بجميع مصانع وشركات الهيئة، ممن اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح، الذي تم تنظيمه ، بالتعاون مع دي إم جي موري DMG MORI العالمية.

وقد حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربا عن الامتنان العميق لشركة DMG MORI على ثقتها في الأكاديمية ودعمها المستمر، ومتطلعا إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات المشتركة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل مصر ولجميع الدول الإفريقية والعربية.

ومن جانبه، أشاد السيد راجيف أناند رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع ، موضحا أن الهيئة تمثل شريك أساسي لشركة DMG MORI في بناء وتطوير مهارات الكوادر البشرية داخل مصر وجميع الدول الأفريقية والعربية، وأكد أن مصر تشهد طفرة صناعية خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد أن الرقمنة الصناعية هي المستقبل حيث تحولت الدول الصناعية الكبرى من الاعتماد على المعدات التقليدية القديمة إلى ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج التي تساهم في تحقيق نمواً في الإنتاج الصناعي وتقليل الهادر مما يكون له أكبر الأثر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج.

وشدد على أن تعزيز التعاون مع أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب سيسهم في تحقيق الهدف المنشود من تطبيق آليات الثورة الصناعية الرابعة في جميع قطاعات الصناعة المصرية.