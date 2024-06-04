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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعيد إعمار 50 منزلا فى قريتى باها بمركز بنى سويف

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القاهرة - سامية سيد - بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعادة إعمار 50 منزلًا فى قريتى باها بمركز بنى سويف ودلاص  بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

يهدف المشروع إلى تحسين ظروف الحياة المعيشية لـ 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في القريتين، وذلك من خلال إعادة تأهيل المنازل المتداعية، وتوفير مرافق صحية مناسبة وضمان بيئة آمنة وصحية للعيش.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم مشروعات التنمية المجتمعية في مختلف أنحاء مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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