شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعيد إعمار 50 منزلا فى قريتى باها بمركز بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعادة إعمار 50 منزلًا فى قريتى باها بمركز بنى سويف ودلاص بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

يهدف المشروع إلى تحسين ظروف الحياة المعيشية لـ 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في القريتين، وذلك من خلال إعادة تأهيل المنازل المتداعية، وتوفير مرافق صحية مناسبة وضمان بيئة آمنة وصحية للعيش.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم مشروعات التنمية المجتمعية في مختلف أنحاء مصر.