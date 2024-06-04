حمية التقى النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين في روسيا وبحثا في التطورات وقضايا مجتمعية متنوعة

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية في دار السفارة اللبنانية في موسكو النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين في روسيا روشان آبياسوف المطران، حيث تم التداول في آخر المستجدات والتطورات على صعيد المنطقة. كما تم تناول بعض القضايا المجتمعية وسبل تحصينها ، ولاسيما قضايا العائلة وأهمية الحفاظ عليها ضمن الفطرة الانسانية السليمة ، اضافة الى البحث في آليات مواجهة بعض الأفكار الهدامة التي تغزو المجتمعات البشرية بشكل عام، ولاسيما فئة الشباب بشكل خاص.

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