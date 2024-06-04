قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر مكان اقامته الكائن في بلدة الكواشرة ولم يعد

عمِّت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: علي حكيم الزهيان (مواليد عام 1979، لبناني) الذي غادر بتاريخ 30/05/2024 مكان اقامته الكائن في بلدة الكواشرة- عكّار وتوّجه نحو محلّة جسر العاصي- الهرمل، ولكنّه لم يعد لغاية تاريخه.
وطلب المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة القبيات في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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