الحجار رعى توقيع اتفاقية تعزز دور المرأة: إعادة إعمار لبنان تتطلب دعمها لتكون الرئة الأساسية في بنائه

وقعت جمعية "صلة" اتفاقية تعاون مع جمعية "خادمي الغد" و"المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية" برعاية وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور الحجار.

وأكد الحجار في كلمة له، "سعادته بلقاء مسؤولي خادمي الغد ورئيسة جمعية صلة ومسؤولي التربية والتعليم في الأونروا ورئيس تجمع المؤسسات الأهلية"، وقال: "إن الأزمات الكبيرة تتطلب إدارة مميزة ومختلفة وتحتاج إلى دعم من الشركاء".

وتحدث عن "اعتزازه بوجوده في الجنوب"، مؤكدا أن "إعادة إعمار لبنان تتطلب دعم النساء ليكن الرئة الأساسية في بنائه".

وأشاد ب"تميز جمعية صلة وإبداعها"، معتبرا أن "التنمية والإبداع هما السبيل لدخول هذا العالم الجديد."