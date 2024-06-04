الأمم المتحدة: ندعو إلى وضع حد لسفك الدماء غير المسبوق في الضفة الغربية

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى "وضع حد لسفك الدماء غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة"، معتبرا أن "مقتل أكثر من 500 فلسطيني فيها منذ السابع من تشرين الأول غير منطقي".

وأشار تورك إلى أن "24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية".

وذكر أنه "كما لو أن الأحداث المأسوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق، ومن غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".