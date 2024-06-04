الجيش الإسرائيلي: القوات البرية تقوم بعملية في منطقة البريج بوسط قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية تنفذ عملية في منطقة البريج بوسط قطاع غزة، في الوقت الذي قصفت فيه طائرات مقاتلة أهدافا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

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