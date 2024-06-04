شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: نأمل أن يكون لقبرص إسهامات فى وصول المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، كاتب ومفكر سياسي، إن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود من أجل حل الأزمة الفلسطينية الصهيونية.

وأكد سعيد، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن قبرص دولة صديقة، ودولة تريد السلام في المنطقة، ونأمل أن يكون لقبرص إسهامات في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني المتواجد في رفح، كما أن مصر تحاول الضغط على الجانب الصهيوني لفتح المعابر أمام سيارات المساعدات الإنسانية.