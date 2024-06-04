شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يدخل وصلات مياه ويوزع مساعدات فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى فى توصيل 80 وصلة مياه لمنازل الأسر بقرى مركز إسنا محافظة الأقصر، وذلك في إطار جهود التحالف المستمرة فى دعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد إدريس منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمحافظة الأقصر، على أنه جارى تركيب وصلات مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

من جانبها قالت المهندسه سمر حسب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دليل الخير للتنمية، أن وصول المياه النقية الصالحة للشرب يأتي تأكيدا على توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر إحتياجا، مؤكدة: أن القيادة السياسية تدعم وتقدر دور العمل الخيرى والأهلى فى مصر نظرًا للدور المحورى والمهم الذى يقوم به خلال السنوات الأخيرة، وانطلاقاً من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا.



جانب من المساعدات

كما وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية، مساعدات مادية على عدد كبير من ذوى الهمم بمراكز وقرى الأقصر، لمساعدتهم علي أعباء الحياة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتم توزيع مساعدات مالية علي 165شخص من ذوى الهمم للأسر الأكثر احتياجا بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان المصرى فى كافة أنحاء الوطن.



توزيرع الكساعدات بالاقصر



توزيع المساعدات



جانب من المساعدات



خلال ادخال المساعدات