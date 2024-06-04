شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مبادرات للتحالف الوطنى للعمل الأهلى لصالح الأسر الأولى بالرعاية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده ودوره في دعم المصريين ولاسيما الأسر المصرية الأولى بالرعاية، والتى تتمثل فى:

1.مبادرة "كتف فى كتف" تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.

2.مبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثا.

3. مبادرة إعادة إعمار المنازل، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزاوج.

4. مبادرة فرح قلبى ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار في المنيا.

5.مبادرة المولد النبوى الشريف، ومن خلالها صرفت 600 جنيه إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة.

6. مبادرة "ازرع" ومن خلالها تمت تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة (قمح/فول صويا) نوفمبر 2023 فى محافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط.

7. إطلاق قوافل ستر وعافية إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى 50 أسرة، ونشر ثقافة التطوع.