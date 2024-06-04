اشار مسؤول أميركي لـ "رويترز" الى إن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع للمساعدة في إنجاز اتفاق بشأن الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: مبعوث بايدن يتوجه إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إبرام اتفاق لوقف النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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