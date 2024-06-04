ماكرون يلتقي زيلينسكي الجمعة في الإليزيه للبحث في احتياجات أوكرانيا

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في قصر الإليزيه، عقب الاحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي، للبحث في "احتياجات أوكرانيا" في مواجهة روسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وذكر الاليزيه أنه "في حين أن الضربات الروسية تستمر بشكل مكثف على الجبهة وعلى منشآت الطاقة، سيناقش الرئيسان الوضع على الأرض واحتياجات أوكرانيا" في متابعة "لمؤتمر دعم أوكرانيا الذي عقد في الإليزيه في شباط".