اكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان إن الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة.
وأوضح حمدان في مؤتمر صحفي، بانه "دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر اسامة حمدان: لا يمكننا الموافقة على اتفاق لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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