بري بحث بالأوضاع العامة مع سفير طاجيكستان ومنسقة الأمم المتحدة وبوصعب وأبرق لولي عهد الكويت مهنئًا

التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في عين التينة، سفير ​طاجيكستان​ في ​لبنان​ و​الكويت​ زبيد الله زوبيدوف، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل رئيس المجلس المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، في زيارة برتوكولية بمناسبة توليها منصبها الجديد كرئيسة لبعثة مكتب المنسّق الخاص للأمم المتّحدة في لبنان (UNSCOL)، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. وجرى أيضًا خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وتابع بري كذلك المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية، خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​.

على صعيد آخر، أبرق بري إلى ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد المبارك الصباح، مهنئاً بمناسبة تعينيه ولياً للعهد.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي، أن أتوجه منكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك على الثقة التي منحكم إياها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمنصب ولي للعهد، متمنين لكم التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقكم، وللكويت أميراً وحكومة وشعباً دوام الأمن والإستقرار والرخاء".

وأضاف: "ننتهزها مناسبة لنؤكد استعدادنا العمل لتطوير صيغ التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا في التقدم والإزدهار".