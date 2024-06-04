حزب الله: استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث وانتشارا ‏لجنود العدو ‏الصهيوني في محيط مثلث الطيحات

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة الناقورة اليوم استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 4-6-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذاف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا لجنود العدو الصهيوني في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.
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