حزب الله: استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث وانتشارا ‏لجنود العدو ‏الصهيوني في محيط مثلث الطيحات

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة الناقورة اليوم استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم ‏الثلاثاء 4-6-2024 مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذاف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 انتشارا ‏لجنود العدو ‏الصهيوني في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.‏