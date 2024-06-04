أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان، أنه "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 16:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في حرش برعام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، والساعة 16:55 استهدفوا انتشاراً لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع زبدين وتجمعاً لجنود العدو في حرش برعام ومحيط موقع الرمثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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