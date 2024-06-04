"حزب الله": استهدفنا موقع ‌‏زبدين وتجمعاً ‌‏لجنود العدو في حرش برعام ومحيط موقع الرمثا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:05 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان، أنه "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 16:50 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 4-6-2024 تجمعاً ‌‏لجنود العدو الصهيوني في حرش برعام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، والساعة 16:55 استهدفوا انتشاراً ‌‏لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية". ‏

‏ ‏