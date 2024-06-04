التيار الوطني الحر: دعم البلديات واجب في مهمة إخراج السوريين المقيمين بصورة غير شرعية

جدد المجلس السياسي للتيار "الوطني الحر" "موقفه الداعم لحق لبنان في الدفاع عن النفس، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وبناء دولته المستقلّة". ودعا في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى "التنبه لمرحلة ما بعد مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة"، معتبرا ان "الإنقسام الإسرائيلي حول مبادرة بايدن والخلاف بشأنها بين قسم من الحكومة الإسرائيلية وواشنطن يزيد من مخاطر توسيع إسرائيل للحرب بإتجاه الجنوب".

واشار الى "دعم المجلس لموقف رئيس التيار العامل في كل الإتجاهات، بحثاً عن حلّ لأزمة الرئاسة"، مؤكدا أن "كل تأخير في إنتخابات رئيس للجمهورية يعزّز إتجاه الفوضى في ضوء حربٍ دائرة في الإقليم من دون أفق، وتفكك متسارع للدولة اللبنانية. من هنا ضرورة التقاط كل فرصة حوار أو تشاور للدفع بإتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي كأساس لإعادة تكوين السلطة".

وأكد المجلس السياسي "ضرورة التعامل مع النازحين السوريين الموجودين بصورة غير شرعية بما يؤمن مصالح لبنان السيادية والحيوية"، لافتا الى أن "التراخي في هذا الملف من شأنه تكريس الأمر الواقع الذي تريد بعض الدول فرضه على لبنان"، معتبرا أن "دعم البلديات واجب في مهمة إخراج السوريين المقيمين بصورة غير شرعية".