ضاهر: شركات النفط تخلط الماء مع الفيول وحمية وعدني بفتح تحقيق واسع ومعاقبة المسؤولين

سأل النائب ميشال ضاهر، "هل وصل الغش بشركات النفط إلى حد خلط الماء مع الفيول والذي قد يسبب انفجار نتيجة تبخر الماء وتحوله إلى بخار في الشوديرات؟ عدا عن توقّف الانتاج في المصانع".

ولفت ضاهر، الى انني "تواصلت اليوم مع وزير الطاقة الذي وعدني بفتح تحقيق واسع ومعاقبة المسؤولين خاصة ان وزارة الطاقة تقوم بفحص البواخر عند الاستيراد".