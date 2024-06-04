سأل النائب ميشال ضاهر، "هل وصل الغش بشركات النفط إلى حد خلط الماء مع الفيول والذي قد يسبب انفجار نتيجة تبخر الماء وتحوله إلى بخار في الشوديرات؟ عدا عن توقّف الانتاج في المصانع".
ولفت ضاهر، الى انني "تواصلت اليوم مع وزير الطاقة الذي وعدني بفتح تحقيق واسع ومعاقبة المسؤولين خاصة ان وزارة الطاقة تقوم بفحص البواخر عند الاستيراد".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: شركات النفط تخلط الماء مع الفيول وحمية وعدني بفتح تحقيق واسع ومعاقبة المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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