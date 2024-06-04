"النشرة": نقل عامل بناء للمستشفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "تعرض عامل البناء ح.ح. من مواليد 1979 لصعقة كهربائية شديدة أثناء عمله قرب ساحة القدس في صيدا". وعلى الفور حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وأجريت له الإسعافات اللازمة، وتم نقله إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.

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