رئيسان يتنافسان أحدهما بسجل جنائي وآخر يدعم مرتكب إبادة

ظهرت مخاوف من انتخاب رئيس يحمل سجلا جنائيًا، ورئيس آخر يستمر في تسليح إسرائيل التي ترتكب جرائم حرب وإبادة في فلسطين، حيث يظهر اسم دونالد ترمب على بطاقة الاقتراع للمرة الأولى منذ إدانته التاريخية بارتكاب جرائم جنائية، في الوقت الذي تعقد فيه مجموعة صغيرة من الولايات آخر المنافسات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024.

وواجه بايدن تصويته الاحتجاجي المستمر في المسابقات الأخيرة، حيث يسعى الناخبون الديمقراطيون غير الراضين عن تعامله مع حرب إسرائيل مع حماس إلى تسجيل عدم موافقتهم.

تصويت احتجاج

وتنظم حملات في ولايات عدة للتصويت على «غير الملتزمين» في السباقات الديمقراطية، وفي الانتخابات التمهيدية في نيوجيرسي، سيتم إدراج كلمة «غير ملتزمين» على بطاقة الاقتراع في العديد من المقاطعات فوق عبارة «العدالة لفلسطين، وقف دائم لإطلاق النار الآن!»، كما سيعقد الديمقراطيون مؤتمرين حزبيين إضافيين في 8 يونيو، لجزيرة غوام وجزر فيرجن الأمريكية، لإغلاق التقويم التمهيدي لعام 2024.

تردد الترشيح

وسيكون الرئيس السابق على بطاقة الاقتراع في المنافسات الجمهورية في مونتانا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو. وسيتنافس الرئيس جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض، في الانتخابات التمهيدية في نفس الولايات، بالإضافة إلى الانتخابات التمهيدية في واشنطن العاصمة، وواحدة في داكوتا الجنوبية. ومن المتوقع أن ينتصر كل من ترمب وبايدن بسهولة في المسابقات، حيث هما آخر المرشحين الرئيسيين الذين ما زالوا يتنافسون.

لكن النتائج يمكن أن تشير إلى مخاوف الناخبين بشأن خياراتهم مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وإذا كانت هوامش فوز ترمب أقرب من المتوقع، فقد يكون ذلك علامة على أن الناخبين مترددون بشأن تسمية مرشح رئاسي له سجل جنائي.

الحزب الجمهوري

وأجرى الجمهوريون في العاصمة انتخابات تمهيدية يديرها الحزب في مارس، وألغت داكوتا الجنوبية الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، لأن ترمب كان بلا منازع، وسيُدلي الناخبون أيضًا بأصواتهم في السباقات الأولية للمناصب الفيدرالية والولائية والمحلية في تلك الولايات.

كما لقيت هيمنة ترمب على الانتخابات التمهيدية ظلالها من خلال الدعم المستمر من أقلية من ناخبي الحزب الجمهوري للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي انسحبت من الانتخابات في مارس، وستكون الانتخابات هي الأولى منذ أن قالت هيلي قبل أسبوعين إنها ستصوت لصالح ترمب في نوفمبر، وقد تكون مؤشرًا على ما إذا كان أنصارها سيتبعونها أم لا.

مجلس الشيوخ

وبعيدًا عن المنافسات الرئاسية، تجري الولايات انتخابات تمهيدية للسباقات الفيدرالية والمحلية، ومن بين أكثر الانتخابات مشاهدة هو سباق مجلس الشيوخ الجمهوري في مونتانا.

ويحظى تيم شيهي، جندي البحرية المتقاعد، بدعم ترمب والقادة الجمهوريين الوطنيين، حيث يواجه مرشحين آخرين في السباق، سيتحدى الفائز السيناتور الديمقراطي جون تيستر، فيما يُتوقع أن يكون أحد أكثر السباقات تنافسية التي يمكن أن تحدد السيطرة على المجلس.

وسيختار الجمهوريون أيضًا مرشحًا ليحل محل النائب مات روزندال، الذي يتقاعد بعد أن سعى في الأصل إلى الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ لكنه انسحب عندما أيد ترمب شيهي.

وفي نيوجيرسي، سيختار الديمقراطيون مرشحًا ليحل محل السيناتور المبتلي بالفضائح بوب مينينديز، الذي يحاكم في نيويورك بتهم الفساد الفيدرالي، قرر مينينديز عدم الترشح في الانتخابات التمهيدية، وقدم أوراقه يوم الاثنين لخوض الانتخابات العامة كمرشح مستقل.

ويُنظر إلى النائب، آندي كيم، على أنه المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الديمقراطي.