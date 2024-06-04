هل يواجه مودي انتكاسات من المعارضة؟

تقدم ائتلاف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في أغلبية المقاعد بالانتخابات العامة وفقًا لأرقام جزئية، لكنه واجه تحديا أقوى من المعارضة أكثر مما كان متوقعًا. وإذا ظلت أرقام الانتخابات الأولية أقل من المتوقع، فقد يعني ذلك انتكاسة مذهلة لرئيس الوزراء.

وقد بدأت الهند فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية ديمقراطية بالعالم، التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد مودي إلى فترة ولاية ثالثة بعد عشر سنوات في السلطة.

وبدا من غير المرجح أن يحصل حزبه القومي الهندوسي على أغلبية بمفرده، وفقا لإحصاء مستمر. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون ذلك بمنزلة ضربة مذهلة للزعيم البالغ من العمر 73 عامًا، الذي لم يكن أبدًا في وضع يحتاج فيه إلى الاعتماد على شركائه في الائتلاف للحكم.

نتائج التصويت

وكان من المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع يوما كاملا، وقد تتغير الأرقام الأولية.

وخلال الأعوام العشرة التي قضاها في السلطة، نجح مودي في تحويل المشهد السياسي في الهند، ويرى أنصاره أنه زعيم عصامي وقوي، نجح في تحسين مكانة الهند في العالم. بينما يقول منتقدوه ومعارضوه إن سياساته الهندوسية أولا ولدت التعصب، بينما أصبح الاقتصاد، خامس أكبر اقتصاد في العالم وواحد من أسرع الاقتصادات نموا، أكثر تفاوتا.

وبعد مرور عشر ساعات على فرز الأصوات، أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية تقدم حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي في 196 دائرة انتخابية، وفاز بـ45 مقعدا من بين 543 مقعدا برلمانيا، بما في ذلك مقعد واحد بالتزكية. بينما تقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية، وفاز في 15 منها.

في حين يلزم الفوز بـ272 مقعدا للحصول على الأغلبية. وفي 2019، فاز «بهاراتيا جاناتا» بـ303 مقاعد، بينما حصل على 282 مقعدًا في 2014 عندما تولى مودي السلطة للمرة الأولى.

ويعد حزب مودي جزءا من التحالف الوطني الديمقراطي الذي تقدم أعضاؤه في 236 دائرة انتخابية، وفازوا بـ50 منها، بحسب الفرز الجزئي. بينما حزب المؤتمر جزء من تحالف الهند الذي تقدم في 211 دائرة انتخابية، وفاز في 19.

ولا تنشر لجنة الانتخابات بيانات عن نسبة الأصوات التي تم فرزها.

التجمع الوطني

وتوقعت استطلاعات الرأي التي أجريت في نهاية الأسبوع أن يفوز التجمع الوطني الديمقراطي بأكثر من 350 مقعدًا. بينما أغلقت الأسواق الهندية، التي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، على انخفاض حاد مع انخفاض مؤشري الأسهم القياسيين – NIFTY 50 وBSE Sensex – أكثر من 5 %.

وقال راهول غاندي، وجه حملة حزب المؤتمر رئيس الوزراء المحتمل، إن النتائج الأولية أظهرت أن الهند لا تريد ناريندرا مودي.

وأضاف في مؤتمر صحفي لحزب المؤتمر بعد نحو 10 ساعات من فرز الأصوات: «رسالة الناس الواضحة إلى رئيس الوزراء مودي، ووزير الداخلية أميت شاه، هي أننا لا نريدكم أن تديروا الأمة. لقد دافع أفقر الناس في هذا البلد عن دستور الهند».

وبجانبه زعماء حزب المؤتمر، ومن بينهم والدتهم سونيا غاندي، لوح سليل سلالة نهرو غاندي بنسخة من الدستور.

وعلى الرغم من الأداء الأقوى من المتوقع من تحالف الهند، الذي يتزعم الكونجرس حتى الآن، لا يزال من المتوقع أن يضمن مودي ولاية ثالثة كرئيس للوزراء.