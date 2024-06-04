وورلد سنترال كيتشن: وزعنا أكثر من 50 مليون وجبة في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية، اليوم الثلاثاء، إنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة في قطاع غزة، ولديها حاليًا مطبخان رئيسيان يعملان في غزة، و65 مطبخًا تغطي تجمعات أصغر في أنحاء القطاع.

وصرّح جون توربي مسؤول نشاط مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية في الشرق الأوسط: "نتطلع دومًا للتوسع قدر الإمكان"، بحسب "رويترز".

وقالت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية الخيرية، في وقت سابق، إنها قررت استئناف عملياتها في قطاع غزة، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

ووزعت المؤسسة قبل وقف عملياتها أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءًا من أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل وفق حساباتها 62% من إجمالي مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية.

وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.

وذكرت إيرين جور، الرئيس التنفيذي لوورلد سنترال كيتشن، أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال سيئًا، وبدأنا استئناف عملياتنا بالقدر نفسه من الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الأفراد".

البيت الأبيض: الاتفاق الحالي أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة

أكد البيت الأبيض، أن الاتفاق الحالي أفضل فرصة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض: "نواصل العمل مع نتنياهو لتنفيذ المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة".

وصرح البيت الأبيض: "بايدن ونتنياهو سيتحدثان مجددا إذا ما اقتضى الأمر".

بايدن يقول إنه غير متأكد من ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بانه "غير متأكد" مما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية - وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن "الكثير من الأبرياء قتلوا" وأن إسرائيل تحقق بنفسها في جرائم حرب مزعومة.

كما شكك بايدن في نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب، قائلًا إن هناك "كل الأسباب التي تجعل الناس يستنتجون أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأغراضه السياسية الخاصة".

جاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي واصلت فيه الهيئات الدولية انتقاد سلوك الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ففي الشهر الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي خطوة أدانتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما ليسا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن "هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أن الفلسطينيين في غزة عانوا بشدة، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وما إلى ذلك، لكن الأمور لا تتعلق بالإسرائيليين فحسب، بل بما تفعله حماس في إسرائيل، حيث تُرهب السكان الإسرائيليين".