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جريفيث: لم يُحاسب أحد على قتل عمال الإغاثة بغزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، إن الوقود لا يدخل بكميات كافية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على شاحنات الغذاء.

وأوضح جريفيث أن معبر رفح ما زال مغلقا والشاحنات تدخل من معبر كرم أبو سالم، مشددا على ضرورة فتح المعابر البرية مع غزة وإعادة الرصيف العائم للعمل.

وأكد جريفيث على الحاجة لتوفير الحماية لقافلات الإغاثة في غزة، مشيرا إلى أنه لم يُحاسب أحد على قتل عمال الإغاثة في القطاع ويجب منع الجناة من الإفلات من العقاب.

وفي سياق منفصل، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن الأمراض تتزايد في السودان بسبب انتشار المجاعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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