الخارجية الأمريكية: حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع نظيره السعودي مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الخارجية، أن بلينكن جدد التأكيد أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار وأن عليها قبول الاتفاق.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لا يزال خطيرا، ونعمل على احتوائه.

وأضافت الخارجية، أن هناك وزراء إسرائيليون يعارضون وقف إطلاق النار، ولا يعتبرون عودة الأسرى أولوية، موضحة أن واشنطن تقدر بشدة الدور الذي لعبته قطر بما في ذلك إيصال الرسائل المناسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتابعت الخارجية الأمريكي: "نقدر دور قطر كقناة اتصال وقدرتها على التوسط للتوصل إلى اتفاق"، موضحة أنه لا توجد لدينا أي خلافات مع قطر وأجرينا عدة محادثات معها بهذا الشأن.

وأكملت "أوضحنا دائما أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعامل كالمعتاد مع حماس بالنسبة لدول المنطقة".