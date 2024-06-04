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نتنياهو لماكرون: خطة إطلاق سراح الأسرى تتيح لنا القضاء على حماس

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي على تفاصيل خطة إطلاق سراح الأسرى.

وكشف البيان أن نتنياهو أكد للرئيس الفرنسي أن خطة إطلاق سراح الأسرى تتيح لإسرائيل تحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا مجددا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبول خطة وقف إطلاق النار.

كما دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الموافقة على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لصفقة تبادل الأسرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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