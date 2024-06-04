روسيا تدمر محطات طاقة بسعة 9 جيجاوات في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

قالت أوكرانيا إنها فقدت محطات طاقة بسعة أكثر من 9 جيجاوات في شتى أنحاء البلاد بسبب الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة عقب الغزو الروسي الشامل في 2022.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء إن "الوضع شديد الخطورة"، واضطرت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينرجو" إلى قطع الكهرباء وفقا لجدول بسبب نقص الطاقة.

وفي كييف، جرى قطع الكهرباء في عدة أحياء بعد الظهر بسبب تجاوز الحد الأقصى المسموح للاستهلاك.

وقال شميهال إن المهام الرئيسية للحكومة حاليا هي تحسين الدفاع الجوي وأعمال الإصلاح في محطات الطاقة المتضررة، وأضاف أن نظام الطاقة يجب أن يشهد المزيد من اللامركزية كما يجب أن تزداد كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن "هدفنا هو التوفير على جميع المستويات، من الشركات الكبيرة إلى المنازل والشقق الصغيرة".

ويتم دعم استيراد مولدات الكهرباء والخلايا الشمسية ومحطات الطاقة الأصغر حجما، كما تعتمد كييف على مساعدة أكبر من الشركاء الدوليين، وذكر شميهال: "نعمل على توسيع نطاق الاستيراد من أوروبا إلى 2.2 جيجاوات".

ويستهدف الجيش الروسي محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في أوكرانيا منذ مارس.