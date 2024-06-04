متحدث الحكومة يكشف حجم الإفراج الجمركي خلال الفترة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا اليوم من أجل المتابعة الدورية للإفراجات الجمركية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الإفراج الجمركي من أبريل الماضي حتى الآن بلغ 14 مليار دولار.

وأكد أن رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد ضرورة تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج، موضحا أن الأولوية فى الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمنتجات الأساسية.

ولفت الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024.

وشدد على أن الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يساهم فى مساعدة المصانع.

وفى ذات السياق، أكد أن رئيس الوزراء التقى اليوم أعضاء المجلس التصديري ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.

وأشار إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدورية مع أعضاء المجالس التصديرية والغرف الصناعية بهدف دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة.

وشدد، على أن اللقاءات أكدت أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن بعض رجال الصناعة طالبوا بصرف العائد بشكل دوري والحافز التصديري ومعالجة بعض الأوراق الروتينية وحوافز لبعض القطاعات.