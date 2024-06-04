بسبب الخلاف على فرش فاكهة.. مقتل بائع على يد ابن خاله في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي بائع مصرعه ، اليوم الثلاثاء، على يد ابن خاله، بعدة طعنات بسلاح أبيض، بمنطقة سوق الليمون في مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدة أفراد من عائلة واحدة بسبب خلافات عائلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص من عائلة واحدة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة سوق الليمون بدائرة ثالث المحلة، بين أفراد عائلة واحدة بسبب الخلاف على فرش فاكهة، أحرج على إثرها المتهم سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وسدد عدة طعنات للمجني عليه، أودت بحياته في الحال.

جرى ضبط المتهم وأطراف المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.