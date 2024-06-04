شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الأمن القومى وبناء الإنسان وضبط الأسعار تحديات أمام الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة معنية بالعديد من الملفات، وفى حقيقة الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينما جدد الثقة فى مصطفى مدبولى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة ركز على العديد من الملفات أمام الحكومة الجديدة.

وأضاف غنيم، أن التحدي الأول أمام الحكومة الجديدة يتمثل فى الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، خاصة وأن المنطقة تشهد تطورات كبيرة وأحداث متلاحقة تنعكس نتائجها على الدول المحيطة، ومن ثم مهمة الحكومة الأولى تتمثل فى حفظ ملف الأمن القومى المصرى، إضافة إلى ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قطاعي الصحة والتعليم من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ومن ثم النهوض بهما من أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية فى مختلف الملفات والقطاعات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى، إضافة إلى ملفات الأمن والاستقرار بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، ودوره فى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد غنيم، على أهمية أن تضع الحكومة الجديدة فى حسابتها تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها الدولة فى ملف البنية التحتية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال حزمة من التيسيرات والحوافز، وأخيرا وليس أخرا بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة.