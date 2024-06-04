شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج للتكاتف من الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب إنّ هناك العديد من المعايير التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة والتى جاء على رأسها ضخ دماء جديدة لتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة، تحتاج للتكاتف من الجميع، خاصة فى ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المشتعلة على الساحة، بما يدعم جهود حماية الأمن القومى، والعمل على ترجمة طموحات وآمال المصريين وحل المشكلات المختلفة التى تواجه البلاد ودفع مصر إلى الأمام لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية.



وقالت النائبة مايسة عطوة أنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكافة الملفات التى ذكرها الرئيس السيسى والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.



كما وجهت الشكر للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسى، مؤكدة على أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.