بايدن: القيود الجديدة على الهجرة ستضمن "الأمن" عند الحدود الأميركية المكسيكية

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرض قيود على عدد المهاجرين بطريقة غير نظامية الذين يسمح لهم دخول الولايات المتحدة سيساهم في ضبط "الأمن" عند الحدود الأميركية المكسيكية، عارضا تدابير جديدة لطالبي اللجوء عندما يزيد العدد عن الحد المقرر.
وأكد بايدن في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض، "أنا هنا اليوم لأقوم بما يرفض الجمهوريون في الكونغرس القيام به ألا وهو اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن حدودنا"، مضيفا "لنحل هذه المشكلة ونوقف خلافاتنا حولها".
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