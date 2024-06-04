استطلاع لمعهد "فورسا": 61 بالمئة من الألمان يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

كشف استطلاع للرأي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية ونشر اليوم، أن غالبية الألمان يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، في ضوء العدد الكبير من الضحايا والوضع الكارثي لسكان قطاع غزة.

ووفقا للاستطلاع، عارض 61 بالمئة من الألمان العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المغلق، بينما أيد العمليات 33 بالمئة من الألمان.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد الشعبي في ألمانيا للعمليات العسكرية الإسرائيلية انخفض بشكل ملحوظ، حيث كان يؤيدها في تشرين الثاني الماضي - أي بعد وقت قصير من هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول - 62% من الألمان ويعارضها 31% آخرين، ما يعني أن الرأي العام تبدل تقريبا تجاه الأمر في غضون الأشهر الماضية.

شمل الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 30 إلى 31 أيار الماضي عبر الهاتف، 1003 أشخاص.