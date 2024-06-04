غارات حربية اسرائيلية على عيتا الشعب واطراف حولا والعديسة وغارة مسيرة بين بلدتي ياطر وزبقين

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدة عيتا الشعب وبئر المصلبيات اطراف بلدة حولا واطراف بلدة العديسة جهة كفركلا، وغارة مسيرة بين بلدتي ياطر وزبقين.

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