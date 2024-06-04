رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله قام برفع وتيرة الضربات ونحن مستعدون للهجوم ونقترب من نقطة اتخاذ القرار

شدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي على استعداد الجيش "للانتقال إلى هجوم في الشمال على الحدود مع لبنان". وأجرى هليفي اليوم "جولة وجلسة لتقييم الوضع مع قائد قوات الإطفاء في قاعدة غيبور في الشمال، بمشاركة قائد فرقة الجليل، وقادة آخرين".

وبحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، فإن هليفي قد التقى "القادة بالقوات التي عملت أمس على إطفاء الحرائق في الشمال؛ وبالإضافة إلى ذلك تحدث رئيس الأركان مع قادة لواء غولاني، المتواجدين على الحدود الشمالية".

واوضح هليفي: "نقترب من النقطة التي سيتوجب فيها اتخاذ القرار، والجيش جاهز ومستعدّ جدا لهذا القرار"، مضيفا: "نحن نهاجم حزب الله على مدار ثمانية أشهر، حيث يدفع حزب الله ثمنًا باهظًا جدًّا".

وذكر هليفي أن "حزب الله قام برفع وتيرة الضربات، ونحن مستعدون بعد عملية جيدة جدا شملت التدريبات، حتى تمرين على مستوى قيادة الأركان بشأن الانتقال إلى الهجوم في الشمال". وأضاف: "حالة دفاعية قوية، والاستعداد للهجوم، نحن نقترب من نقطة اتخاذ القرار".