مراد رداً على تصريح وزير التربية الإسرائيلي: الاحتلال مصيره زوال وما أُخِذ بالقوة لن يُسترد بغير القوة

لفت النائب حسن مراد، الى أن "بالأمس صرح وزير اللاتربية في الكيان الصهيوني قائلاً إن جيش العدو سيشنّ حملة على جنوب لبنان لتهجير سكانه إلى ما بعد الليطاني، ‏فليفهم هذا الأحمق أننا ومنذ سبعين عاماً نعلّم أطفالنا أن فلسطين كلها عربية من بحرها إلى نهرها وأن هذا الكيان مصيره الزوال وأنّ ما أُخِذ بالقوة لن يُسترد بغير القوة".

أكد مراد "‏وليعلم جيدًا أن الاحتلال مصيره دوماً إلى زوال وأن سواعد وعقول أطفالنا ومعلمينا ستحرر أرضنا شاء من شاء وأبى من أبى وأنّ جنوبنا وأهله سيبقى عصياً على كل عدو منذ آلاف السنين وحتى نهاية الزمان".