الصحة في غزة: نطالب المجتمع الدولي بإدخال مستشفيات ميدانية للسيطرة على الوضع الصحي في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لنحو مليون شخص حاليا، ولا مجال لاستقبال جرحى جدد بسبب النقص الكبير في المستلزمات والكوادر".

وطالبت وزارة الصحة في غزة، وزارة الصحة العالمية وكل المنظمات الدولية "بمعاينة الواقع الصحي الخطير بمستشفى شهداء الأقصى وعلى المجتمع الدولي إدخال مستشفيات ميدانية للسيطرة على الوضع الصحي في قطاع غزة".