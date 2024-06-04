اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انه "يتم التداول باخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها ميقاتي من ان العدو الاسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان، يؤكد دولة الرئيس ان لا صحة لهذه التسريبات والاخبار وهي تندرج في اطار الضغوط التي تمارس على لبنان. كما يهم دولته أن يؤكد أنه يجري مروحة واسعة من الاتصالات الدبلوماسية في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، فاقتضى التوضيح".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اكد بان لا صحة للتسريبات عن تحذيرات تلقاها من ان العدو الاسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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